新冠肺炎肆虐全球已造成近550萬人死亡，各國政府都積極提倡施打疫苗，但卻難避免有死亡及病變等後遺症發生，南韓近來就出現不少打完疫苗後猝逝的案例，其中一名就讀國三的女學生日前接種完疫苗後出現不適反應，現處於腦死狀態，正在重症監護室急救，但該名女學生家境清寒，無力支付龐大住院及醫藥費用。得知此事後，知名女演員金荷娜二話不說捐出韓幣3千萬，事蹟曝光後在韓引起熱議，網民紛紛稱讚她「人美心也美」。

慶尚南道綜合社會福祉基金會今(12)日曝光了一則善心義舉故事，女演員金荷娜在得知腦死女學生家境清寒後，近期捐出了韓幣3千萬元（約台幣70萬元），希望貼補女學生的住院費、治療費以及日後的復健費用；她低調行善的暖舉透過基金會曝光後，受到社會大眾的注目及討論。

金荷娜的經紀公司IOK Company也證實坦言確有此事，她在得知該名女學生家庭的經濟狀況有困難後，就算只是一點點幫助也好，才會捐出金錢，公司表示：「金荷娜很擔心，希望女學生的健康狀況早日好轉。」

據報導，該名女學生患有第1型糖尿病，媽媽心痛地在青瓦台（韓國總統官邸）請願台申訴，由於政府規定「青少年要接種疫苗」，為了讓女兒去補習，考慮很久才下定決心打疫苗，怎料女兒接種完第一劑疫苗後陷入腦死狀態，希望各界能伸出援手「救救女兒」，消息傳出在韓國引起極大關注，除了演員金荷娜捐錢救助，女學生的學校運營委員會、校園父母會也都出錢出力，希望盡微薄之力幫助女學生家庭擺脫困境。

該女學生就讀的學校的校務委員會於去(2021年)12月27日起為其募款，並將受款機構指定為「韓國慶南綜合社會福祉館」；該館的科長金敏和（音譯）表示：「在該學生就讀的學校的建議下，我們正在當地社區籌集資金。金荷娜溫暖的心意給家屬帶來了很大的鼓勵。」所有捐贈金將用於全額醫療費用、生活費、復健治療費用等；而金荷娜這番暖心善舉也在網路引發熱議，被大讚為「人美心也美」。