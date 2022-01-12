進入2022年，全球市場仍將聚焦在2021年尚未解決的問題，四大關鍵因子影響投資成果，分別為通膨、供應鏈問題、聯準會的利率決策和疫情發展。摩根資產管理表示，全球經濟在今年仍會維持擴張，企業獲利仍可支持股市輪動表現，但整體漲幅可能不若去年強勁；另外，在升息進入上半場的階段，債券市場的震盪將會擴大，「縮短存續期」仍是債券投資人的第一要務。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，雖然全球股市今年仍有輪動機會，但在實際的操作策略上，可從美國及歐洲等已開發市場逐漸轉向中國及亞洲。中國當前政策監管與經濟走緩的格局，在2022年不太可能發生劇烈變化，但中國與亞洲股市在2021年的表現均相對落後，隨著亞洲各地疫苗接種率的上升，應有助於帶動經濟進一步復甦，並讓企業獲利取得上調的潛力。

在固定收益部分，有鑑於升息循環已進入上半場，成熟市場貨幣政策的正常化將推高政府公債殖利率，所以「縮短存續期」與「用利差降低波動」仍會是2022年債券收益的關鍵。

林雅慧補充，從這角度看，高收益債或新興市場債都符合這樣的標準；但聯準會回收資金與升息的動作，反而會拉高短債的殖利率，並讓整體公債殖利率曲線趨於平緩，因此我們也預期2022年債券市場的波動將會增加，債券選擇必須要相當慎重。

林雅慧表示，根據歷史經驗，在美國通膨進入高速增長階段，由於企業獲利仍在增長，所以多數的風險性資產都有上升的動力，只是除了大宗商品與新興市場債外，多數股市的上漲空間可能不若低通膨時期為高。林雅慧說，這也代表著多元配置與分散投資的重要性，無論股票還是債券，今年建議都要維持此一策略，才能因應市場通膨與新冠疫情隨時的變化。