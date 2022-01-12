根據北美證券管理者協會（ North American Securities Administrators AssociationNASAA）公布的最新報告，到目前為止，與加密貨幣和數位資產相關的詐騙案是投資人最大的威脅。

阿拉巴馬州證券委員會主任、執法委員會聯合主席Joseph P. Borg表示，「加密百萬富翁」的故事吸引部分投資人一頭栽進加密貨幣或與加密貨幣相關的投資，許多賭大賠大的故事開始出現，而這樣的故事在2022年也不會少見。

在年度調查中，該北美證券監管機關呼籲投資人在跟風購買波動劇烈且不受監管的投資前應該三思而後行，尤其是那些與加密貨幣和數位資產有關的投資。

NASAA總裁暨馬里蘭州證券專員Melanie Senter Lubin表示，教育和資訊是投資詐騙最好的防範之道。

根據區塊鏈分析公司Chainalysis統計，2021年加密貨幣詐騙金額達到140億美元，創下新高記錄，主要因為去中心化金融（DeFi）平台的興起。此外，加密貨幣犯罪造成的損失較2020年暴增79%。