近日Omicron變種病毒的快速擴散，讓美國與歐洲的單週確診人數再度創下歷史新高，亞洲各地也開始受到影響；摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，由於變種病毒引發重症與死亡的機率偏低，所以市場還是預期今年全球經濟會持續復甦，聯準會的升息時程也不太可能會因此中斷。市場對疫情與通膨的預期，將主宰全球資金在2022年的流動。

許長泰表示，在全球經濟復甦的前提下，美國、亞太不含日本、新興市場與歐洲的企業獲利，雖然在2022年仍可持續增長，但增長的動能在基期墊高的緣故下，可能較2021年為弱，年增率分別為9%、7%、5%與4%。不過，由於企業獲利的絕對水準也會持續上升，因此無論是價值型（例如金融股）還是成長型（例如科技股）的股票，均能在2022年獲得相對較佳的投資機會。

許長泰指出，根據美國經濟分析局與美國勞工統計局的統計，目前美國整體個人消費支出通膨數值，皆已明顯超過聯準會2%的通膨目標。儘管諸如能源與大宗商品的價格僅是暫時性的變動，但從長遠來看，租金、居住與薪資等價格是否持續增長，才是影響未來聯準會決策的真正關鍵，因為這些變量才是美國長期通膨壓力的來源。

在此環境下，除了美國可能提早升息之外，紐西蘭也已兩次上調政策利率、加拿大亦表明最早可能在2022年第二季升息、澳洲也已放棄捍衛債券殖利率目標、就連英國也表示需採取行動遏制通膨。可見隨著全球焦點的轉移，預計成熟市場部份央行會轉向鷹派立場；至於亞洲各央行，則可能會在等到經濟復甦後才會考慮上調利率。