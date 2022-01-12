雖然確診人數短期有增加跡象，但電腦公會指出，除非中央流行疫情指揮中心有新的措施要宣布，2022年台北國際電玩展（TGS）將於1月22至25日如期在南港展覽館舉行，將有超過140款遊戲登場；商務區與2022APGS亞太遊戲高峰會則於1月20、21日線上搶先開跑，商務區齊聚逾32個國家地區、超過300家業者參與，而APGS講師陣容邀請來到自索尼互動娛樂的獨立遊戲倡議總監吉田修平與白金遊戲工作室的首席品牌官稻葉敦志、首席遊戲設計師神谷英樹等，多國專業人士擔任講師，此外還有元宇宙跨域創新應用論壇將於24日舉行。

今年次電玩展有逾140款遊戲登場，包括在韓國上市即引發熱潮的跨平台MMORPG大作《奧丁：神叛》、集結150位知名繪師與豪華聲優陣容的連線戰略RPG《白夜極光》。《RO仙境傳說》系列還會特別曝光3款台灣未上市的作品，此外還有《崩壞3rd》、《原神》、《碧藍航線》、《影之刃：斷罪者》、《天子傳奇S》、《核芯：利希特》、《PUBG MOBILE:絕地求生M》、《時空星塵》等。

本次Indie House獨立遊戲專區有超過45款遊戲登場，包括台灣團隊開發討論聲量極高的《廖添丁-稀代兇賊之最期》、以大眾熟悉的紅綠燈為發想製作的《Hunt-or-Haunt》，還有來自奧地利、丹麥與香港等地的團隊。

今年商務區則以全線上形式舉辦一系列商務媒合活動，除了於1月11日舉辦台灣遊戲產業新創團隊媒合會協助文策院8家文策學院孵化團隊與海外遊戲發行商進行線上商談，「Biz-Matching System商務媒合系統」自去年12月初開放買主申請至今已吸引近30個國家地區、逾300家業者參與。

而線下的元宇宙跨域創新應用論壇將在24日下午1點於南港展覽館1館舉行，由TAVAR台灣虛擬及擴增實境產業協會的榮譽理事長謝京蓓擔任主持人，與台灣微軟副總經理蔡維彬、佐臻董事長梁文隆、和碩資深副總經理兼技術長黃中于、晶心科董事長林志明帶來最深入的元宇宙解析，接續由國立故宮博物院展示服務處處長林國平主持，與力宇教育董事長王崇旭、大霹靂國際總經理邱正生、冉色斯動畫執行長姚孟超、藝高文創林羽婕創辦人共同分享數位內容產業如何搶先布局元宇宙。