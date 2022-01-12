為警察特別設計的專屬口罩，特別設計LOGO更加深警察的認同感，凸顯防疫更顯帥氣。（民眾提供／盧金足台中傳真）

防疫力量讓我來「罩」你！星浩股份有限公司本於取之於社會回饋於社會的精神，與台中市議員朱暖英、前台中市府民政局長王秋冬等人，12日共同致贈為警察特別設計的專屬口罩2000個、眼鏡式面罩600組，提供滿滿的防護力，特別設計LOGO更加深警察的認同感，凸顯防疫更顯帥氣。

新冠肺炎疫情近日升溫令人憂心，員警防疫不敢大意，面對病毒除盡速施打疫苗，正確佩戴口罩及確實消毒，遠離病毒保護自己也保護別人。

代表受贈的第六分局分局長蔡元戎表示，對於第一線的執勤人員而言，背後能有這麼一股溫暖且有力的支持，更能心無旁騖的面對疫情的挑戰。

朱暖英與王秋冬多次支持警察及協助警政的推動，去年12月已先致贈台中市警察局第四分局口罩，這次亦在最需要資源時伸出援手，捐贈給防疫勤務繁重的台中市警察局第六分局員警，讓前線同仁備感溫馨，能更專心地執行維護治安及交通的工作。

台中市政府警察局第六分局表示，防疫期間感謝市議員及民間單位協助員警推動防疫工作，成為員警強而有力後盾。

面對瞬息萬變的疫情，防疫仍不可鬆懈，共同配合中央流行疫情指揮中心，保持著戒慎但不恐懼的心態，遵守防疫政策及措施，團結一致戰勝病毒。