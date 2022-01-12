客家委員會客家文化發展中心推出了臺灣第一部客家原創3D動畫《神影之龍》，將於111年1月19日起在臺灣客家文化館展B1好客劇場熱情上映，邀請長期參與製作迪士尼動畫電影的資深動畫導演楊仁賢與其團隊精心規劃製作，影片內容結合了客家傳統元素卻不失趣味，由故事主角哈古、伯公及喜妹一家人帶大家認識苗栗客家的傳統民俗「𪹚龍」及探討土地龍神信仰與客家族群的關係，讓觀看者親身融入客庄，接觸客庄的生活文化與語言。

台灣第一部客家原創3D動畫《神影之龍》。（客家文化發展中心提供）

客委會客發中心主任何金樑表示，這是一部『從土地到信仰，從節慶到生活』關於人與神祇的故事。每年的元宵節苗栗山城小朋友牽著爸媽的手一起到街上看「𪹚龍」，感受歡聲雷動又吉祥的氣息，是許多參與者美好的記憶。客語發音「𪹚龍」就是「炸龍」的意思，是以舞龍形式為基本精神的傳統民俗活動，也是臺灣客庄重要有名節慶之一，是苗栗地區獨特的元宵節活動。

而臺灣客家文化館「好客劇場」是全台難得能充分展現3D特效的劇院，此次製作的3D立體影片《神影之龍》，推出以「龍」節慶的豐富有趣3D動畫影片，一定會給觀眾帶來耳目一新的震撼感，1月19日起於臺灣客家文化館好客劇場放映，歡迎大家蒞臨前往觀賞。

本次《神影之龍》影片製作以『火旁龍6部曲』及苗栗銅鑼窯旁邊熱門ig打卡景點『龍貓伯公』等在地客庄素材取材，運用製作大人小孩都喜愛的3D動畫影片，也讓大家可以更親近客家，輕鬆沉浸在客語環境中。

客家原創3D動畫《神影之龍》。（客家文化發展中心提供）

所謂『𪹚龍有六部曲』分別為1.糊龍2.祥龍點睛3.迎龍4.跈龍5.𪹚龍6.化龍返天，而近年來「𪹚龍」活動越燒越旺，多年獲選為臺灣客庄十二大節慶之一。『龍貓伯公』則是苗栗銅鑼旅遊景點之一，位於銅鑼窯旁邊，佇立在一片稻田中央，原本的田心伯公現在成了最夯的龍貓伯公，更是ig熱門的打卡景點。

客發中心表示，本影片以「𪹚龍」節慶豐富有趣的活動細節為主軸，闡述客庄內的伯公文化及客家人公廳下方獨特的土地龍神，是一部趣味耐看與文化內涵兼具的客家3D動畫，適合大人小孩共同觀賞，歡迎大家在寒假及春節期間來臺灣客家文化館觀賞。好客劇場也推出於111年1月20日至2月28日購票滿額即贈送電影相關文創品1份的優惠方案。

詳細劇場資訊

客家委員會客家文化發展中心官方網站http://thcdc.hakka.gov.tw/

台灣客家原創3D動畫《神影之龍》。（客家文化發展中心提供）

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指導單位：客家委員會

主辦單位：客家委員會客家文化發展中心

第一部客家原創3D動畫《神影之龍》。（客家文化發展中心提供）

放映時間：111年1月19日起（週二休館）

地點：客家委員會客家文化發展中心臺灣客家文化館 B1好客劇場（苗栗縣銅鑼鄉九湖村銅科南路6號）

客家原創3D動畫《神影之龍》。（客家文化發展中心提供）