國民黨中央。（趙婉淳攝）

國民黨主席朱立倫力推「同舟計畫」引發黨內反彈，中常委江碩平等人下午在中常會上提案修正「國民黨黨員回娘家特別辦法」，增列申請前4年內有違紀參選、加入他黨、公開攻訐國民黨者，必須撤銷申請的但書。對此，朱立倫裁示，交由考紀會、組發會研議，再向中常會報告。

台北市議員鍾小平日前申請「同舟計畫」，向台北市黨部申請「回復黨籍」不順，改到台東縣申請，不過，由於在罷昶案中，部分黨內人士對於鍾小平的態度有雜音，認為鍾小平為了自身政治利益，在罷免案後「抓戰犯」，要鍾小平別回國民黨。

國民黨中常委江碩平、謝坤宏、應曉薇、陳炳甫、沈慶光下午在中常會表示，部分已申請回黨或宣稱即將回黨的前黨員，曾攻訐國民黨或黨籍同志，已引發地方強烈反彈，對2022年地方選舉投下變數，為有效促進團結，建議黨中央修正「國民黨黨員回娘家特別辦法」，增列訂定但書。

中常委建議的但書提到，申請前4年前內曾有違紀參選、加入或協助他黨、公開攻訐國民黨或黨籍同志等重大違反黨紀的行為者，地方或專業黨部得拒絕其申請，已申請者組發會應予以註銷申請。

對於外界解讀此提案是劍指鍾小平，江碩平強調，此案並沒有針對任何人，只是有人檢舉鍾小平不適合回黨，應以這條加以檢討，應曉薇則說，若堅持愛國民黨，何必擔憂這麼多，此提案只是希望讓同舟計畫更好。

此外，國民黨前黃國園黨部主委于北辰日前宣布退黨，隨即表態支持民進黨的林靜儀參加台中市第二選區立委補選，引發藍營基層不滿。中常委江碩平、謝坤宏等人提案指出，于北辰退黨後仍不斷攻擊國民黨，建議應開除于北辰黨籍，以正視聽。

對於這兩項提案，文傳會主委凌濤轉述中常會表示，不管是同舟計畫，以及黨員自行退黨後支持他黨，或攻擊國民黨的提案，目前交由考紀會、組發會深入了解中常委想法，再向中常會報告。