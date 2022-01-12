古都台南的小吃遠近馳名，許多外地人到台南旅遊的重點之一就是「吃美食」，物美價廉更讓許多飽受高昂物價之苦的北部人感到超划算。不過有一名來自高雄的女網友到台南旅遊卻覺得自己被坑了，因為她點了一盤小菜竟然只有八片就要價60元！

該網友到台南某知名小吃店用餐，點了一盤「小盤綜合小菜」，雖然不知內容物會有什麼，但一盤60元應該只是一般滷菜切盤。沒想到當老闆端上桌，讓她當場傻眼，因為盤中只有少少的八片，讓她氣炸：「這樣在台南賣60元，而且又非常難吃，整個雷慘了。」

女網友到台南小吃店點了一盤綜合小菜，卻氣得上網抱怨。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見照片中的小菜盤中裝了三色蛋、小卷、香腸熟肉與鯊魚煙各兩片，以及一盤芥末與油膏沾醬，分量的確不多。照片PO上網後引發網友論戰，部分網友認同店家提供的份量太少，根本是把觀光客當盤子，「這種的端出來不會不好意思喔，呵呵」、「香腸熟肉的價格都看老闆心情，台南一般人也很少吃」、「身為當地人，我n年沒在吃這家了！」

許多網友力挺老闆，認為一點都不貴。（圖／翻攝自爆怨公社）

不過，更多網友卻是打臉原PO，認為她是「吃米不知米價」，力挺老闆，直言價格很合理，「這樣60，算便宜了」、「盤子上8片，60除8＝7.5元，算貴嗎？」、「新鮮的小卷一斤多少錢？川燙後切兩塊，7.5算貴？三色蛋要剝鹹鴨蛋、皮蛋再打蛋，分層蒸，7.5塊算貴？這些都是人工欸！」最後就連老闆都出面回應，表示鯊魚煙和小卷的價錢都很高，附近的店家也都是相同的價格，不過也承認是他們沒有把食材和內容標示清楚，希望以後大家點菜時，可以先問清楚，避免糾紛。