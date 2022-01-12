2022中華職棒大聯盟新球季將於4月2日打開幕戰，上季總冠軍中信兄弟季外補強戰力，球團12日宣布和新洋將福來喜（Francisco Peña）完成簽約，就等中央流行疫情指揮中心同意後，再安排來台作業程序。

來自多明尼加的福來喜今年32歲，身高188公分、體重104公斤、右投右打，可以鎮守捕手及一壘手，擁有5季美國職棒大聯盟經歷，去年在小聯盟3A拉斯維加斯飛行者出賽105場，繳出98支安打，其中23支全壘打，打擊率2成50。

福來喜目前在多明尼加冬季聯盟進行調整，就等後續通知再辦理來台手續，中信兄弟現有外援戰力為3位投手，包含連兩年獲選年度MVP的德保拉（José De Paula）、去年季末加入的象魔力（Shawn Morimando）及「新兄弟」泰迪（Teddy Stankiewicz），3位選手預計於2月初抵台，完成隔離檢疫後再赴中國信託公益園區參與球隊春訓。相信在打者福來喜披上黃衫後，必定能為兄弟「來福又招喜」，邁「象」2連霸。