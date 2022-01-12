台東縣政府結合水電工幫助獨居老人安檢，縣長饒慶鈴今天頒發感謝狀。（莊哲權攝）

台東縣電氣裝修職業工會應縣府社會處之邀，近2個月來協助縣內獨居老人進行用電安全及熱水器檢修服務，目前已完成67戶，希望在過年前完成100餘戶，讓獨老安心過好年。

台東縣電氣裝修職業工會理事長林明興說，該工會獲縣府社會處邀請，到高危機獨居長輩家中進行熱水器、用電安全檢視及安裝等服務，包括重新拉電線、螺絲鬆緊、插座修繕等等， 2個月來有近10名會員接力參與，全縣需要檢修約300戶，已完成67戶，希望在過年前至少完成百戶。

工會理事黃福成說，日前到太麻里多良部落1名80多歲阿嬤家，發現家中插座老舊，電線皮有熔燒破損現象，立即協助做線路更新、插座更換，另外也發現部分長輩熱水器直接裝在室內，以及屋子老舊等問題，都有待加強。

台東縣長饒慶鈴今天頒發感謝狀給該工會6名水電技士，感謝他們在過年前這段時間，放下身邊忙碌的工作，寒冬送暖出任務，幫助高危機獨居長輩檢修線路，不僅保護獨居長輩生命安全，也降低社區火警風險。

社會處長陳淑蘭表示，縣內獨居長輩列冊有2447人，中、高危機的長輩有187名，值此歲未寒冬之際，特地邀請電氣公會技師們協助檢修，另外針對屋況不佳部分，也會請志工協助修繕，並發放保溫提鍋及日用物資，讓他們安心過好年。