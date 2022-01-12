屏東偏鄉小學玉光國小推雙語教學不輸都市大校，在學習能力檢測的英文成績拿下PR值68勝於全國PR值62，「玉光國際村」翻轉大眾印象。（謝佳潾攝）

屏東玉光國小雖屬偏鄉小學，但推動雙語教學的成效不輸都市大校，去年除以雙語為主軸獲得閱讀磐石獎外，在學習能力檢測的英文成績還拿下PR值68，不僅高於屏東縣PR值52、更勝於全國PR值62，「玉光國際村」翻轉大眾印象。

玉光國小校長廖淑珍指出，玉光是位在佳冬鄉的偏鄉小學，學生也多是中低收入戶的弱勢家庭，除了學校資源外，很少有學生能上補習班，所以老師們很清楚唯有校方給足最大的學習資源，才能促使孩子們在學習上有成就感、不會覺得矮人一截。

「不會講英文，是大眾對偏鄉的最大刻板印象。」廖淑珍說，為翻轉這印象，2年前她與新進的英文老師林淑儀討論解決方法，沒想到林老師輕鬆地說，給孩子一個習慣講英文的空間就可以了，偏鄉只是資源不夠，不代表孩子不行，而不足的資源就由我們來給。

26歲的林淑儀抱著教學熱忱，天天陪小朋友玩「英文闖關進校園」的遊戲，而孩子們也玩得不亦樂乎，連上洗手間也要烙英文。此外，林淑儀還帶學童參加「屏東縣英語讀者劇場比賽」，並在多數人質疑小校的能力下，連續2年拿下特優，大敗大校、跌破眾人眼鏡。

林淑儀開心道，玉光孩子說英文，不是為說而說，而是一種習慣，孩子從進校門那刻起，就等於進入說英文的世界，而身歷其中久了，要對英文陌生都難，所以在教育部定期舉辦的學習能力檢測中，英文成績大好，遠勝屏東縣與全國的PR值。

玉光國小見推動雙語教學有成，以此為主軸報名磐石閱讀獎，而結果不僅是獲獎受肯定，還藉該獎金趁勢打造「玉光國際村」，透過空間布置讓孩子有實景學習的機會，再次加深學習效果。