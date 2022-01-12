宏都拉斯新總統就職典禮 邀請蔡英文出席 17:192022/01/12 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宏都拉斯準總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）。（摘自秀瑪菈．卡斯楚臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中美洲友邦宏都拉斯準總統卡斯楚（Xiomara Castro）將於1月27日正式就職，宏國現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）及新任卡斯楚總統均已致函邀請蔡總統出席就職典禮。有關我國出席宏國新任總統就職典禮事宜，循例將由總統府適時統一對外說明。 卡斯楚在競選期間，曾表態要與台灣斷交並與中國大陸建交。不過在美國國務院西半球事務局官員訪問宏都拉斯後，卡斯楚已經改口，新政府將維持與台灣的外交關係。 陸續列台灣最大出口市場 國台辦回應了 每天確診破萬「就像感冒」 在荷台人納悶：台灣人怕啥 #卡斯楚 #宏都拉斯 #總統 #宏國 #就職典禮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊豬開放才1年 有3成未標產地 04:102022/01/12 生活新聞 文化部公布年度台灣品牌團隊 總補助1億500萬元 11:582022/01/12 生活 沒打台灣大賽 王勝偉知道該離開了 04:102022/01/12 運動天地 中美、兩岸 今年擦槍走火機率不大 04:102022/01/12 焦點新聞 台日經貿會議登場 邱義仁：福島食品開放無時間表 04:102022/01/12 產業特刊 陳時中吹破牛皮 04:102022/01/12 時論廣場 陸暫停台2家石斑魚進口 國台辦：不是殺雞儆猴 盼加強監管 11:332022/01/12 兩岸 英特爾挖角7企業 員工推薦賞24萬 04:102022/01/12 財經焦點 台F-16V才上前線兩個月就墜海 美媒：時機太糟 11:402022/01/12 軍事 台灣陷疫苗失效危機 專家：不加速第3劑 疫情2月失控 11:112022/01/12 生活 台灣紡織園地 1／20辦數位創新研討 04:102022/01/12 產業特刊 政治熱門新聞 王又正突「宣布改名」2.3萬人看傻：這3字夠霸氣 - 政治 影／自爆曾站吉普車拜票10幾次 郭正亮曝陳柏惟摔下車原因 - 政治 F-16V詭異飛行姿態被軍事迷拍下 戰機失事前照片成關鍵 - 政治 前立委龐建國墜樓留12字遺言 施正鋒吐心聲 - 政治 林昶佐慘了？黃暐瀚居然聽到一個內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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