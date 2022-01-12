中美洲友邦宏都拉斯準總統卡斯楚（Xiomara Castro）將於1月27日正式就職，宏國現任總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）及新任卡斯楚總統均已致函邀請蔡總統出席就職典禮。有關我國出席宏國新任總統就職典禮事宜，循例將由總統府適時統一對外說明。

卡斯楚在競選期間，曾表態要與台灣斷交並與中國大陸建交。不過在美國國務院西半球事務局官員訪問宏都拉斯後，卡斯楚已經改口，新政府將維持與台灣的外交關係。