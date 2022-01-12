大家都想當有錢人，但要有所成就必然也需有所犧牲。近日財經網美胡采蘋被加進一個「有錢人群組」，原本想說可以聽聽消息，汲取股票多方資訊，未料群內從半夜就在金融市場進行各項操作，周末還去看房子，眼見大家為賺錢如此拚命，胡采蘋也大嘆想退群組，「媽，我真的很沒出息」。

胡采蘋於臉書專頁「Emmy追劇時間」發文，稱自己最近被加進一個有錢人群組，「本來覺得這輩子可以聽消息買股票，躺著發財了」，然而入群之後卻是另一番景象。

胡采蘋指出，群組裡面大家拚的好可怕，一大早起來塞滿半夜美股的訊息，而早盤也都忙碌於買金融商品各種簽單，而她還會被問「Emmy你怎麼還不動啊，快點下單啊」。不僅如此，群組裡收盤後也沒休息，下午開始看玉、錶等各種資產，展開各種討論，周末連房市也不放過，各縣市看無數房後再下手。

此外，隔天早盤才要簽單的結構型產品，前一天就已經再催促是否認購，要不要快點，讓胡采蘋直呼想退群組，快逼死人，躺著根本不能發財，「累死我，現在想退群了」。

貼文一出，底下留言回應，「emmy可以慢出自己的風格」、「為錢忙，為錢活」、「用投資來當工作，真的不太好（個人覺得）」、「這麼累…那我還是當窮人好了」、「真的是有錢人群組而不是為有錢人操盤的群組嗎？」、「不汲汲營營要如何有錢」、「有錢人的生活就這麼樸實無華且枯燥」、「好想加入這種群組，看能不能人生有點長進」。