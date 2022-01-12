每年過年，家裡一定少不了雞湯，但是其實台灣人一年四季都喝愛喝湯，從東北的酸白菜鍋、北京川丸子湯、上海的醃篤鮮、福州的佛跳牆、廣東人的煲湯，各式湯品風味匯集、手法各自巧妙。

美食大神梁幼祥近日為何揭露家傳燉湯手法，原來是因為入冬之後，受廣告大師范可欽、公益聯盟主席鄭龍水之邀參加餐敘，席間上了一鍋雞湯，眾人要梁老師當場點評點評。梁老師嚐了一碗湯之後說：「我還是最愛從小老廣爸爸燉給全家喝的那一鍋湯！」眼盲心不盲、味覺又特別靈敏的鄭主席怎可放過美食大神的家傳美味，立刻要梁老師教教大家老廣爸爸的這一鍋湯怎麼燉。

梁幼祥水發魚肚(花膠) 再與湯同燉口感醇厚。（全酉提供）

燉雞湯首要口訣，雞是雞，湯是湯!!!

一般在餐廳喝來渾厚的雞湯，是用豬骨、豬腳、雞骨、火腿，燉出濃郁的雞湯，再用這鍋母湯來來燉其他材料。美食大神的家傳雞湯也是先燉一鍋母湯，但是這還不夠厲害，梁老師還有其他秘方。梁老師說因為父親是老廣，自幼看著父親煲湯都是用碳火燉上一晚，小心翼翼看顧著爐火的神情到現在都不會忘記。

父親用白絨烏骨雞和老母雞，加瘦肉、雞爪、干貝一起燉煮，老母雞要先烤一下、瘦肉也烤一下，丟到冷水裡，煮滾後，把水倒掉，湯就變得清澈。然後再加3500cc的水再煮滾，轉小火，再煮1小時，這個母湯就做好了，把湯裡的材料都不要了。瘦肉和老母雞的肉可以放涼後，父親會用用手拉撕後，加入小黃瓜、黃豆芽這些可以切絲的蔬菜，用芝麻醬、醋等調料去做涼拌菜，全家都很喜歡。

梁老師又強調，家傳的配方不同於現在市面上加豬蹄或豬腳的作法，因為豬蹄或豬腳久燉後釋放在湯裡的膽固醇太高，所以加在母湯裡的只有瘦肉和干貝來提鮮，加上現在大家平時營養都充足，不需要太多膽固醇，這樣的母湯再拿來燉雞湯。雞湯裡通常父親會加上富含膠質的魚肚和鮑魚一起燉，老廣爸爸一直用這鍋湯來照顧全家大小。

美食家梁幼祥65歲的姐姐和92歲的媽媽 時常一起去參加舞會，筋骨都特別好。（全酉提供）

美食大神家傳獨門鮑肚雞湯

美食家梁幼祥的父親是老廣，從小家裡就用魚肚燉雞湯，這魚肚也稱作花膠，自古是上八珍之一，古人說的參鮑翅肚中的肚，指的就是魚肚。其實其中魚肚的膠質是最豐富的。廣東人用的上好的魚肚是鳘魚的魚標，撈起取出魚標後，要在陽光下曬3個月，把所有的營養和蛋白質都濃縮集中進去。梁老師家裡長年用這個乾的魚肚，經過2-3天特殊功法水發之後發厚。平時我們喝滴雞精，100公克裡大約是有1公克膠原蛋白，而魚肚在100公克裡的膠原蛋白含量是35公克，是滴雞精的35倍。花膠富含膠質及多種維生素及礦物質，而脂肪極低，與雞湯一同燉煮，不僅滋養溫潤，同時美味可口。

梁老師說長大之後，他不僅時常燉這道燉湯，還又將這湯升級，時不時就燉上一鍋來孝順爸媽。他說，一個好的湯頭，要能喝出兩種層次的味道，除了母湯形成渾厚的基底之外，第一味來自於魚肚和鮑魚，這兩種珍饈本身沒有太強烈的味道，與雞湯一同熬煮僅僅添加微微海味卻又不搶味。

美食家梁幼祥的父親是老廣，從小家裡就用魚肚燉雞湯，這魚肚也稱作花膠，自古是上八珍之一。（全酉提供）

第二味，則是在雞腹藏填了糯米、松子、紅棗、枸杞、桂圓，固本培源，既吸收雞汁的精華，又加倍釋放香醇的風味到雞湯裡，相互交融之下，不僅增添飽足感，也這雞湯提昇更精緻養生的層次。

梁老師都是用台灣鹿野的白絨烏雞，烏骨雞在五行裡補腎補氣，加上鮑魚、魚肚去燉，能釋放出豐富的蛋白質，卻沒有市面一般用豬腳燉的湯有過高的膽固醇。

尊爵鮑肚養生烏雞湯。（全酉提供）

鮑肚烏雞湯是美食世家的養生之道

美食家梁幼祥92歲的媽媽，從年輕時就重視食補，嫁給他的老廣爸爸之後，更是在日常生活中習慣了用參鮑燕肚煲湯，魚肚的膠原蛋白含量超高，經過特殊技法水發之後，白澄澄的一大片，一鍋尊爵雞湯裡放入如手掌般大、厚實的魚肚，尤其是冬季更是應該多吃白色食物，所以幾乎每周都燉一次湯，來保持好的體力，養氣補身同時兼顧。五、六十歲之後，更是時常看梁媽媽用發好的魚肚加入雞湯一起熬，一周兩至三次，溫潤之外補充了足夠的膠質。現在90多歲，仍然身體健朗，還時常跟兒女一起去參加舞會。

美食大神全球獨家限量代燉

歲末年終，讓更多子女們也能用這鍋健康養生的頂級美味尊爵雞湯，來孝敬家人長輩。但是由於水發一批魚肚(花膠)需要2-3天，每一份雞肚需要手工填塞，熬煮的時間也要足夠半天以上，每週產出數量有限，所以只有在「梁幼祥美食生活」臉書粉絲頁上可以預約，梁老師會儘量安排燉煮事宜。過年前另外開放電話(02) 8911-2996預約名額。