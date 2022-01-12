淡水蘊泉庄防疫旅館去年6月爆發以不實名單，供親友優先施打新冠肺炎疫苗，遭新北市政府觀光局舉報，並抨擊「行徑惡劣至極」，飯店執行董事劉晉誠辯稱，14名親友都是「將來會一起住的人」。士林地檢署調查後，認定飯店所提供的23人名單均不屬「執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者」依偽造文書罪起訴劉晉誠、特助何善衡等2人。

新北市政府觀光局去年4月、5月通知轄內防疫旅館，陳報實際執行居家檢疫工作之第一線高接觸風險工作者，蘊泉庄執董劉晉誠在去年6月7日將張姓等14名親友名單交給何，何又加上9人，製作成23人名單，隔天傳送給觀光局。

蘊泉庄在親友名單的工作單位欄，登載23人為備勤、公區消毒、房清、送餐、預備替補離職員工等不實資料，傳送給觀光局承辦人，甚至有人在地產公司上班。但劉辯稱，蘊泉庄還沒有成為防疫旅館前，他住在裡面，成為防疫旅館後必須搬離，名單中人均是他預想搬出後的同住者，交給何造冊，何擅自以LINE送出。

起訴書指出，依規定優先施打對象，必須與居家檢疫或居家隔離者等高風險對象接觸的工作人員，在當時疫苗有資源有限情況，避免影響旅宿從業人員的權益，但劉、何明知23人不符合規定，仍造冊送觀光局，

另外，飯店負責人劉蕙萱等4人部分，因提供飯店協力廠商及家屬及員工，她認為也有風險，符合施打疫苗資格，提供資料給飯店人員造冊，並沒有註記為「股東」、「飯店從業人員」等不實資料。林姓客服部協理稱，觀光局承辦人也說，可以送送看。檢察官認定去年5月26日提供的名單並沒有偽造文書的犯行，予以不起訴。