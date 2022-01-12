雲林縣麥寮鄉「晁陽綠能休閒農場」，通過環境教育認證揭牌營運。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉「晁陽綠能休閒農場」在雲林縣政府輔導下，通過「環境教育設施場所」認證，12日舉行揭牌儀式，是雲林縣第10處環境教育認證場所，未來將結合「食農體驗」與「環境教育」，推出複合式的「食農環教」體驗行程。

「晁陽綠能休閒農場」2019年先通過農委會審核成為「複合式綠能體驗農場」，經過2年多努力，再取得環保署「環境教育設施場所」認證，12日正式揭牌，由雲林縣長張麗善、行政院政務委員張景森、晁陽農產科技公司董事長邱信富等人共同主持。

張麗善表示，雲林縣致力推廣環境教育，積極輔導具特色的優良場所申請認證，只要符合一地兩用、地盡其利，能讓土地發揮最高價值，無論是漁電共生、農電共榮、光電食堂、光電球場，縣府都非常支持。

晁陽農場說，農場希望成為「綠色經濟的實踐者，幸福體驗的分享者」，以食農環教為主題，結合綠能、農業、健康飲食、生態復育，發展成為具有獨特性的食農環教園區，並以「乾淨的土地、健康的農產、復育的生態、美好的心靈」為願景。

農場可體驗逗蟋蟀秀、蟋蟀的家DIY、SPF溏心蛋DIY、未來食物新知、循環農業與農電共榮導覽，還可到太陽能溫室了解菇類、木耳、過貓的栽種過程，並享用「Good Mall」自有安心品牌的各種產品。

縣環保局局長張喬維指出，「環境教育法」自2011年6月5日施行，雲林縣政府透過環境教育設施場所申請管道，吸引企業、社區、學校等申請認證，共同打造環境教育學習場所，希望藉此培養民眾的環境倫理價值觀，進而付出環保行動。