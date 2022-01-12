機場陽性者放專責旅館恐成破口？ 柯文哲「點破關鍵」：與其烽火遍地寧可集中安置

台北市長柯文哲今宣布啟動專責防疫旅館，他表示自己與中央不同調，與其烽火遍地，寧可把輕症集中，確診者輕症要的是隔離、不是治療，常常2個護理師中獎，醫院要關掉3個病房，如同航空母艦船艙被打一個洞，結果三個船艙浸水。

柯文哲指出，北市做防疫專責旅館，最好的點是劍潭活動中心，因為出入口一個、很容易封鎖，而且獨棟，人員也可以處理，坦白講，如果量少的話，本來計畫三總跟和平醫院兩家醫院擋住，這兩家處理傳染病比較有經驗，問題是現在病人超過100個，所以變成要分散到各醫院。

柯文哲說，最好的外科醫生死亡率不是零，只是比較低，每一次破口都找到，事後檢討是破口，問題是每家醫院都有病人，風險太高，與其烽火遍地，寧可把輕症集中，確診者輕症要的是隔離、不是治療，真的有問題要插管才轉到醫院，若開一家旅館裡面裝200個確診的輕症，可以讓醫院維持比較正常的運作。

柯文哲接著說，還有一點，假設一個醫院2個護理師感染，她又住在宿舍，又在病房跟其他的人接觸，本來應該要分艙分流，但很難做到，常常2個護理師中獎，醫院要關掉3個病房，因為人力被居家隔離，與其這樣，寧可把病人集中，「這點我倒是跟中央比較不同調」。

柯文哲指出，只要有病人，時間久了一定會破口，因為實在是防不勝防，而且傳染力蠻強，與其烽火遍地，不如集中一個地方處理，去年不管是劍潭活動中心，或凱薩飯店或王朝飯店都防守得相當好，他的首選還是劍潭活動中心，地點很特別、容易一個區隔離，應該優先啟動這個地方。

對於中興院區破口，柯文哲指出，應該是護理師進去照顧確診者不小心汙染到，慢慢查一定查的到哪一次、哪個地方破口，他預言，這種裝滿確診者的病房，遲到會破口，但是一個破口，整個宿舍全部要居家隔離，如同航空母艦船艙被打一個洞，結果三個船艙浸水，不如集中在一起。