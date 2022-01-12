桃園機場群聚案件持續延燒，前進指揮所指揮官王必勝6日曾於臉書表示，廁所是可疑的源頭處所，對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇也提醒，現在使用公共廁所也要小心，應盡量減少觸摸並持續戴上口罩，此外大家也要積極施打第三劑、避免尾牙、春酒、春節出遊，並提醒未打完疫苗的長輩盡快施打。

前進指揮所指揮官王必勝6日曾透過臉書表示，他實際到確診清潔員的工作場域走一遍，並與工作人員、管理人員討論，加上科學上的資料分析，研判6號行李轉盤旁的廁所以及P3停車場廁所是可疑的源頭處所。

對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇昨（11日）也在臉書粉專「姜冠宇醫師Pro'spect」發文提醒，從桃機傳染鏈來看，現在使用公共廁所也要小心，尤其到人潮多的場合時，應盡量避免使用狹窄、潮溼的公共廁所，或使用時減少觸摸並持續戴上口罩。

姜冠宇說，國內疫情持續升溫，加上Omicron來勢洶洶，施打兩劑疫苗也不足以對抗，若希望台灣維持穩定，大家應該先做好3件事情保護自己：

1.積極施打第三劑疫苗。

2.節縮大型社交能量，包括尾牙、春酒、春節出遊，或到人潮多的地方逛街等，除非疫情趨緩否則盡量避免。

3.未打完疫苗、甚至一劑都還沒打的長輩，家人和相關單位應該要關心是不想打還是不能打，若不能施打則要盡量避免太多接觸。