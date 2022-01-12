淡海勢不可擋！上市公司大基地造鎮開發案 「名軒海樂地」全齡海灣俱樂部新指標

近年，全臺軌道經濟遍地開花，被打通任督二脈的交通網絡，往往能帶進可觀的就業機會及人流，再加上重大建設、觀光產業等多方利多條件加持，未來發展勢不可擋，淡海新市鎮即是最佳典範。除了重大建設陸續到位，渾然天成的自然景觀及親民房價，使淡海新市鎮同時深受國人及外國移居的青睞，而且大基地小坪數的建案優勢更是極為罕見，因此，擁有淡海最大6千坪全齡公設、輕軌V11出站即到家的「名軒海樂地」，成為海灣俱樂部的最新指標。

淡海輕軌的興建，大大改變了生活機能及周邊房地產價值。(圖/截取自官網)

都市寸土寸金，在土地極為飽和的情況下，中央積極開發各地重劃區，興建許多重大建設及開拓交通網絡，欲藉此帶動經濟與人口發展，而且重劃區的房價較市中心親民許多，故虹吸相當多置產、自住。經過多年的人口流入，截至2021年，淡水人口已達18萬5千人，超越林口的12萬人，光是淡海新市鎮就至少4萬人，不久的將來再加上淡江大橋、淡北快速道路預計於2024年通車，醫療專用園區、南山水公園及科技園區等建設完工，將搖身一變為壯闊海灣城市，論未來發展潛力、房產增值空間皆不容小覷。

後疫時代，居住品質已成為購屋關鍵的前位，因此擁有先天自然美景的淡水，自然成為置產首選。根據了解，近年增加許多外國人及外派國外回國的外交官選此為安家居所，原因在於良好的景觀視野及悠閒環境，且房價與國外相比，更是親民、輕鬆、好入手；對於國人來說，淡水擁有港灣、休閒娛樂等複合式生活環境，且購買小坪數卻能享有破千坪公設，以大台北地區來說極為罕見，根本買到賺到。

「名軒海樂地」擁有以公園室內化設計概念，打造的6千坪全齡俱樂部公設。(圖/截取自youtube)

「名軒海樂地」擁有以公園室內化設計概念，打造的6千坪全齡俱樂部公設。(圖/截取自youtube)

「名軒海樂地」擁有以公園室內化設計概念，打造的6千坪全齡俱樂部公設。(圖/截取自youtube)

「名軒海樂地」擁有以公園室內化設計概念，打造的6千坪全齡俱樂部公設。(圖/截取自youtube)

海樂地專案經理陳思豪表示，因全球高齡化嚴重，「全齡化社區」已成為現今國際趨勢。年輕人、小家庭與長輩住在同社區，以便就近照顧，因此，越來越多建商為了因應如此居住型態，發展全齡化公設，但房價往往高不可攀。好在位於淡水區的「名軒海樂地」，以公園室內化設計概念打造6千坪俱樂部公設，下樓即刻享受，不受年齡限制，貼心打造全齡化設計，人人都能享受專屬快樂。更值得一提的是，當各地房價齊漲的狀態下，淡水集觀光、科技、人文教育、軌道經濟於一身，親民的房價更是不斷吸引雙北客群蜂湧搶進。

1~3房的時尚輕旅宅「名軒海樂地」，位於淡海中心商業區；東連大屯山、北海岸風景區，南接台北科技走廊，16公里直抵台北市中心，未來淡江大橋通車後，更能反轉交通，成為新・市鎮核心新地標；西銜台北港、桃園機場，交通四面發達；鄰近淡海美麗新影城、家樂福淡新店及淡江大學、真理大學等多所大學，輕軌V11出站即到家。「名軒海樂地」出自麗寶集團，擁有台灣前20大甲級營造實力及多項國際認證背書，結構設計、建材使用、精實工法等皆為高品質等級，提供住戶安心家園。

「名軒海樂地」同時享有生活品質及繁華機能。(圖/截取自官網)

2022年買房策略要調整，用距離換取空間，無論居住地為何，只要有發展潛力且可以享受生活，哪裡都是房市熱區。

(圖/截取自官網)

【名軒海樂地】輕軌V11出站到家

首付38萬起 1~3房

預約賞屋｜02-2805-5588

接待會館｜淡水濱海路一段•義山路口(義山站旁)