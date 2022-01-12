新北市第5屆各級學校東南亞語文競賽預計4月9日在北新國小舉辦，分為團體朗讀、幼兒園歌謠及親子歌謠三項競賽組別，各組特優隊伍將獲得3000元獎金及獎狀鼓勵，報名至17日截止。教育局表示，每屆東南亞語文競賽皆吸引超過千名師生參加，歡迎公私立各級學校及幼兒園學生以學校（園）為單位組隊參加。

指導新二代楊雅馨、楊雅瑜雙胞胎姊妹獲得第4屆東南亞語文競賽越南語朗讀國小組優等的老師吳淑嫺表示，這對姐妹花非常好學，因為先前參賽持續對越語學習的熱情，升學進入三芝國中後更立刻報名學校的越語社，即使去年受疫情影響沒有辦法參賽，但仍持續線上學習，期望未來能學以致用，在接下來比賽也能屢獲佳績。

就讀沙崙國小的連紹辰的母親段金秀來自泰北，指導他獲得上一屆泰國語朗讀國小組特優的陳瑪莉老師說，弟弟連宇辰、妹妹連巧雯也受哥哥影響現在校選修泰語，而且年紀愈小學語文愈快，一同跟著選修效果增倍，期待弟妹也能有好表現。段金秀說，孩子在家和在校都有機會練習泰語，自然而然學得很快，心情不好還會用泰文回話呢！

比賽各競賽項目中，團體朗讀組呈現出學生對於發音、語調的熟悉，並強調團隊的合作；幼兒園歌謠及親子歌謠這兩組則透過各隊選擇的表演主題，展現整體默契及令人耳目一新的服裝及儀態。

教育局長張明文表示，新北市長期推動東南亞語文競賽，期透過比賽形式讓親師生從準備過程中掌握語文學習的知識與樂趣，提供修習新住民語文課程的學生展現成果的舞台，並達到「以賽促學」效果，讓家長願意支持孩子不間斷學習新住民語文課程，並認識、尊重及欣賞多元文化。