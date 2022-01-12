11日晚間8時，大陸國務院聯防聯控機制工作組碰頭會暨天津市防控指揮部調度會召開，深入分析研判全市疫情形勢，研究部署下一步疫情防控工作。

大陸國家衛生健康委副主任、國家疾病預防控制局局長王賀勝，天津市委書記、市防控領導小組組長李鴻忠，市委副書記、市長、市防控指揮部總指揮廖國勳，中國疾病預防控制中心主任高福出席並講話。市委常委、市委秘書長、市防控指揮部常務副總指揮金湘軍主持。

會上，大陸國務院聯防聯控機制工作組反饋了督導檢查情況並提出工作建議，天津市委常委、市委政法委書記趙飛，市防控指揮部辦公室、市衛生健康委、津南區主要負責同志彙報有關情況。與會領導同志、疾控專家進行了深入研究會商。

王賀勝指出，應對處置Omicron變異毒株引發的本土疫情，是一場前所未遇的大硬仗，是對組織動員能力、社會治理能力、群眾工作能力、過硬工作作風的現實檢驗。堅信在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，在黨中央、國務院的有力指揮下，充分發揮黨的領導這一政治優勢，一定能奪取最後的勝利。要堅定信心決心，堅持「外防輸入、內防反彈」不動搖，堅持快、細、嚴、實，堅決落實好各項防控措施。國務院聯防聯控機制工作組將與市委、市政府和天津廣大幹部群眾同心協力，緊緊圍繞打贏疫情防控阻擊戰這一目標，在抗疫戰場上比拼工作思路創造性、比拼方案策略精細度、比拼發現和破解問題能力水平、比拼思想作風工作作風、比拼工作效率效果效益，以最快速度、最小代價控制疫情擴散蔓延。要大力弘揚偉大的抗疫精神，以各級黨員領導幹部、廣大防疫工作者的「辛苦指數」換來人民群眾的「健康指數」「幸福指數」，努力為全國疫情防控大局、首都防疫安全和冬奧會圓滿成功作出應有貢獻。

李鴻忠、廖國勳對進一步加強全市疫情防控工作提出明確要求，強調要深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，嚴格按照工作組督導要求改進我市疫情防控工作，堅定信心、迎難而上，立志打贏應對Omicron變異毒株疫情這場硬仗，履行首都疫情防控「護城河」的政治職責。要密切分析研判病毒傳播規律走勢，高度警醒警覺傳播速度快、隱匿性強的特點，深刻檢視反思現有防控思維、防控策略、工作方式方法上的問題短板，在抗疫實戰中提升以新贏新、以快制快的能力本領。要在工作組的指導督導下，盡快完成第一輪全員篩查掃尾工作，抓緊啓動第二輪全員篩查，進一步完善檢測篩查信息系統，科學高效利用各兄弟省市支援設備資源，加快提升檢測能力和效率，爭取打好疫情防控的主動仗。要突出重點、精准防控，調集全市幹部力量和醫療資源，加強封控區、管控區、防範區管理，集中優勢兵力啃下「硬骨頭」。既要堅持嚴之又嚴的防控策略不動搖，壓實防控責任，確保管控到位；又要精准解決好群眾大病急病醫療等實際需求，確保物資保障充足、服務管理到位。盡快擴充隔離點數量，充分利用全市資源，保障應隔盡隔。要統籌抓好安全生產工作，為全市打贏疫情防控阻擊戰提供安全穩定的社會環境。

此次會議以電視電話會議形式召開，在各區防控指揮部設分會場。大陸國務院聯防聯控機制工作組成員，市領導連茂君、王建國和市政府秘書長孟慶松、市防控指揮部成員單位負責同志，各區黨政主要負責同志、區防控指揮部有關負責同志參加。