一名女網友在網路上抱怨，自從男友「驗貨」後，天天質疑她的胸部「是否真的為C罩杯」，讓她氣到回嗆對方一句話，文章曝光後，引起網友熱烈討論。

這名女網友在爆料公社App匿名公社發文，稱自己的內衣是C罩杯尺寸，但現任男友與她發生性行為後，不只一次有意無意地朝她說「妳真的有C罩杯嗎？」讓她越聽越覺得惱人，也有點難過，因為她明明沒說謊，但男友的提問卻像在質疑她的胸部罩杯比C還小。

原PO氣憤地說，真不明白男友在想什麼，她需要的另一半是欣賞她原本樣子的人，而非質疑她身材的人，還反嗆男友一句，「明明是跟我交往才破處的，裝什麼罩杯專家？」

文章曝光後，不少網友在留言區寫下調侃留言，「只好我驗證看看…」、「再大的罩杯是能當飯吃嗎」、「感情的事我一律建議分手」、「這種智商的人你還要交往下去嗎？」、「沒禮貌」、「放生吧，下一個會更好..會遇到疼愛妳的」、「都被愛情動作片教壞了吧」。