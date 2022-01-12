「臻愛花園飯店」12日起也在廣場臻愛花園舉辦第一屆「臻愛茶花藝術展售」會，花團錦簇美麗花園景象，也吸引民眾入內拍照留影。（馮惠宜攝）

台中日月千禧酒店邀請藝術家陳炳臣（右4）以「大千欣禧」為題舉辦新春畫展。（日月千禧提供／馮惠宜台中傳真）

日月千禧舉辦陳炳臣大千欣禧創作個展，一樓旅覓酒吧獻出同名款藝術甜點，點心坊主廚蘇育民讓畫中的櫻花、山脈、綠葉一變而為甜點。（日月千禧提供／馮惠宜台中傳真）

迎接即將到來的農曆春節，中市飯店紛紛舉辦藝術展，台中日月千禧酒店邀請藝術家陳炳臣以「大千欣禧」為題舉辦新春畫展。而臻愛花園飯店則舉辦第一屆「臻愛茶花藝術展售」會，從全國收藏家收集600多盆、總值超過5千萬元的大小盆栽在花園廣場展出，不少民眾看見花團錦簇美麗花園景象，紛紛佇足留影。

台中日月千禧酒店即日起邀請到享譽國際的藝術家陳炳臣舉辦「大千欣禧」新春畫展 ，展出「春枝櫻滿」、「茁壯」、「郁森」等35件討喜應景的畫作，並呈現寶島大自然之美，無論是現正綻放的梅、即將帶動賞花熱潮的春櫻，還是高山神木、杜鵑等，色彩斑斕、生意盎然，替酒店空間注入無限生機與活力。

此外，搭配畫展，一樓旅覓酒吧獻出同名款藝術甜點，點心坊主廚蘇育民讓畫中的櫻花、山脈、綠葉一變而為甜點，不僅瞬間吸引視覺，雅緻宜人的風味更是征服味蕾。

而號稱是全國最大婚宴會館的「臻愛花園飯店」12日起也在廣場臻愛花園舉辦第一屆「臻愛茶花藝術展售」，現場搜羅身價達千萬元、最高樹齡的「500年伯拜范茶花」，樹齡近400年、一株茶花開出近2000朵豔紅花朵的「二層樓高紅鳥茶花」，以及樹幹最奇特、包含有粉紅、鮮紅、白紅三種顏色的「三合會茶花」等珍稀茶花，現場也提供國寶級的「凹脈金茶花」現採現泡體驗。

值得一提的是，臻愛花園飯店也與「耐斯集團」旗下「明月居茶花山莊」合作一系列「臻愛茶花香皂」進行販售，並將此次茶花藝術展售利潤所得50％捐贈「台灣齊馨教育關懷聯合協會」共同投入對弱勢孩子的品格教育。