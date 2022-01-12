英國研究發現，新冠病毒暴露到空氣中達20分鐘時，感染能力就會喪失90%，而且多數在5分鐘內感染力就會下滑，研究認為，病毒離開肺部後，環境中的濕度及二氧化碳濃度下降導致傳染力下滑，凸顯保持社交距離及戴口罩的重要性。

新冠病毒透過氣溶膠及飛沫傳播的差別。

英國《衛報》（The Guardian）報導，至今學界關於新冠病毒能在微小飛沫中存活多久的研究，都是透過噴灑病毒到密封容器中進行實驗，這種模式的實驗結果是，3小時後仍能檢測出病毒，不過卻不能準確複製人類咳嗽或呼吸的狀況。

英國布里斯托大學（Bristol University）團隊改變實驗設計，他們使用能夠自動釋出任意數量、帶有新冠病毒的微小粒子的裝置，並且使用2個電子環，讓氣溶膠粒子能在電子環間飄浮。實驗期間控制環境溫度、濕度及亮度，依據不同時間點蒐集這些粒子，來測試當中病毒感染細胞的能力。

研究認為，當病毒粒子離開相對潮溼、二氧化碳濃度高的肺部環境，它們很快就失去水份、變乾，二氧化碳濃度降低，也和酸鹼值（pH）快速上升有關，這2項因素都干擾病毒感染細胞的能力。

研究發現，粒子變乾的速度又和環境濕度有關，例如濕度低於50%，相當於一般辦公室的濕度，新冠病毒在5秒內就喪失了約一半的傳染力，接下來病毒傳染力下降的速度會趨緩，後續5分鐘進一步喪失19%傳染力。在淋浴間等濕度為90%的環境下，病毒傳染力下降的速度更緩，5分鐘後剩下52%的粒子還有傳染力，20分鐘後只剩下10%。之後，這2種環境下的病毒傳染力就幾乎沒有差別。

研究結果再一次表明新冠病毒短距離傳播的重要性，顯示維持社交距離及戴口罩可能仍是防範感染的最有效方法，相較之下，保持空氣流通雖然仍有效，但影響力降低。

Important study for our knowledge of virus survival in aerosols but it doesn’t mean ventilation isn’t important. In most spaces aerosols will disperse throughout the room in 5 min and as long as the infector stays in the room they are continually produced https://t.co/f2lffeWpBw — Prof Cath Noakes #Ventilate 😷 💙 (@CathNoakes) January 11, 2022

報告主要作者、布里斯托大學氣膠研究中心（Aerosol Research Centre）主任瑞德（Jonathan Reid）表示，「人們聚焦通風不良的空間，認為病毒會透過空氣傳播數公尺遠、或是整個房間，但我認為最大風險仍是和別人近距離接觸。」

瑞德說：「當你距離更遠一些，不只氣膠濃度稀釋了，具傳染力的病毒也較少，因為隨著時間，病毒已經失去感染力。」

他說，這代表和友人在室內聚餐時，兩人相互感染的風險，較被房間另一頭的人感染的風險更高。研究重申在無法保持社交距離的環境下，戴口罩的重要性。

不過英國利茲大學（University of Leeds）病毒學副教授葛里芬（Stephen Griffin）仍強調保持通風的重要性。他說空氣不流通，氣溶膠很快就會充滿整個室內空間，假設房間內有確診者，室內將會充滿病毒。

另外值得注意的是，這項研究發現空氣溫度並不影響病毒感染力，與普遍認知病毒在高溫下感染力較弱的印象不符。

這份研究尚未經過同儕審查。