國民黨在中二補選、罷昶案失利，黨主席朱立倫今天在中常會放低姿態，提到此次台中市第二選區立委補選，以及無黨籍立委林昶佐罷免案，辛苦的、努力的，是大家、是候選人、是各位，「做不好的，是我」。

據轉述，隨即有中常委表示，選舉失利並非全是一個人的責任，應全體一起扛責，同黨一命，接下來的九合一選舉應協同作戰，等於幫朱解套，也讓中常會未出現預期的檢討聲浪。

國民黨今天下午舉行中常會，朱立倫在會中表示，所有的失敗責難，他必須、也一定一肩扛起。選輸了，被罵應該，批評也是對的，該做的、該改的，一定要認真努力踏實去做。

朱立倫說，在這次台中立委補選過程當中，他看到非常多人努力的身影，雖然候選人以及顏家希望不要政黨對決，希望比較低調一些，但是還是有非常多基層黨員、團體在全力以赴，他要感謝各位。

朱立倫強調，在中正、萬華也看到各議員，還有台北市黨部、黃復興黨部，大家同心協力，雖然沒有成功，但是大家的辛勞、大家的努力，所有黨員同志都看到了，雖然在過程當中定調，不希望政黨對決，但如果有做不好的，他必須負起完全的責任。

朱立倫指出，黨的腳步不能停歇，在這過程當中，最重要的今年中心任務，就是年底的大選，將持續在各個地方，尤其最艱困的選區，聽取聲音。大家都對黨還有很多的熱情，很多的期待，他相信這一份不怕失敗、不怕氣餒的決心，就是國民黨可以再起最大的基礎。