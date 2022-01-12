天津從今天（12日）起全市大中小學進入寒假，所有學校一律實行封閉式管理。

天津市12日舉行疫情防控工作發佈會，天津市委教育工委專職副書記孫志良介紹，按照教學安排，天津市大多數高校已於元旦前放假，大部分學生已離校返鄉。鑒於此次病毒傳播隱匿性強的特點，根據市指揮部關於重點防範疫情擴散外溢的要求，市教育工委對2021年12月23日（含）以來離津師生員工迅速進行摸排，確保實現離津師生員工「三個百分百」，即百分百通知到人、百分百面向社區報備、百分百開展核酸檢測。

截至1月12日上午9時，天津市教育系統師生員工於2021年12月23日（含）以來離津總數345295人，其中，學生337212人，教職工8083人。離津學生在屬地進行核酸檢測329382人，佔比97.7％；離津教職工在屬地進行核酸檢測7984人，佔比98.8％。

目前還有7929名離津師生員工未做核酸檢測，其中90.6％的人已被屬地防控部門安排居家隔離，其餘745人正在等待核酸檢測。