抓姦別衝動！桃園1名男子因懷疑妻子小芳（化名）與其雇主外遇，去年9月開始開車跟蹤2人，他某天撞見2人開車到國道服務區，停好車後2人竟從「前座移到後座」，他一時妒火中燒，拿手電筒狂砸對方車窗，不過2人事後向警方稱僅在聊天，最後男子因沒有證據無法提告，反而因毀損車子遭檢方起訴。

檢方指出，該名51歲的潘姓男子長年與妻子小芳感情不睦，並懷疑妻子與其雇主有染，但始終找不到確切證據，去年9月20日下午決定開車跟蹤2人，發現2人開車到國道1號的中壢服務區時停好車後，小芳竟與雇主從前座下車到後座，男子一時妒火中燒，決定下車找2人理論。

男子因為懷疑妻子小芳與其雇主在汽車後座「車震」發生關係，就在自己車內找到手電筒，至對方車旁猛砸兩側車窗，要求2人下車；而小芳與雇主當場在車內嚇壞，要男子不要衝動，最後眼見男子情緒激動只好報警，等到警方到場才趕下車。

桃園地檢署檢察官複訊時，男子坦承犯行，並稱懷疑妻子與詹姓雇主有曖昧，看對2人走進後座才會一時氣憤砸車，而詹男與小方也指證潘男毀損犯行，警方並提供現場監視畫面截圖作為佐證，檢方偵結依毀損棄物罪嫌將男子起訴、聲請簡易判決處刑。