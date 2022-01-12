美少女戰士是七年級生的共同回憶，經典台詞「我要代替月亮懲罰你！」讓人印象深刻，台北市悠遊卡公司12日華麗推出「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」，權杖總長達18公分，嗶卡時將發出3色光芒，每個售價高達1799元，是悠遊卡公司推出立體悠遊卡以來，要價最貴的一個，該產品18日起於momo購物網開放限時、不限量預購。

悠遊卡公司繼去年推出590元「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（少女版）」後，今年決定神還原經典權杖，推出18公分的史上最大悠遊卡，感應時權杖中心還會發出三色光芒，彷彿置身經典卡通中的變身情節，體驗滿分。搭配精裝禮盒，送禮收藏皆宜。

想收藏的美少女戰士迷們，自1月18日11時起至1月24日止，「美少女戰士造型悠遊卡-月光權杖（精裝版）」將在momo購物網開放限時、不限量預購，每個售價1799元，附有精緻盒裝，自己收藏或是送禮，都是讓美戰迷尖叫的首選。