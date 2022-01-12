台北市長柯文哲今指出，正在壓迫醫院增加量能，了不起一周20萬。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

疫情升溫，掀起第3劑疫苗搶打潮，台北市長柯文哲今宣布，北市下周起加開7個中型接種站，本周五再次開放北市疫苗預約系統，對於下周醫療量能，柯文哲坦言自己正在壓迫醫院增加量能，了不起一周20萬，有600多萬人符合施打第三劑資格，但不可能一周開600萬人。

柯文哲說，軍隊動員也需要時間，各院有交上來，他看一看不滿意，若重來一遍，施打第三劑間隔從5個月變成12周，一下600多萬人符合資格，應該排優先順序，不排優先順序下場就這樣，不急的壓擠急的，這個禮拜保留相當大的注射能量先解決機場、防疫旅館跟醫院。

柯文哲指出，下禮拜開10萬，這禮拜這些打完後，要求每個醫院開到極限，「講實話，我現在正在壓迫醫院增加量能，到底多少現在不能告訴你」，禮拜五反正上去點（預約），但是怎麼點還是不夠，因為現在符合資格600萬人，不可能在一個禮拜開600萬，開到18萬就不得了，了不起到20萬。

至於中型接種站可隨到隨打嗎？柯文哲強調「不行！這樣會亂掉」。柯文哲最後表示，「還是那句話，65歲以下拜託先不要來，讓65歲以上先來，這是道德呼籲」。