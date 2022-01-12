大學學測即將在1月21日至23日舉行，針對大考中心近日提出禁止補考的說法，大學招聯會今(12)日表示，繁星推薦、申請入學與分發入學3個升學管道皆提供補救措施，依序將可採取書審、調整占分比，以及選擇重分發回原校系等作法，大原則即為採取外加名額方式來錄取。

大學招聯會常委會緊急授權應變小組配合疫情指揮中心，通過「因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)確診無法參加大學入學測驗考生之補救措施」，繁星推薦、申請入學、分發入學3個管道，皆提供補救入學方式。

大學招聯會執行秘書王文俊提到，適用補救措施考生，必須是已經報名111學年度大學入學測驗（含學科能力測驗、分科測驗、術科考試），還有感染COVID-19尚未解除隔離無法應考，或於考試期間確診，無法全程參與已報名考科的考生。

在補救原則方面，大學招聯會指出，依循110學年度指考確診考生的補救措施模式，111學年度的補救原則是採取外加名額錄取，涉及政府人力管控的醫學系、牙醫系、中醫系、師資培育生公費系組及部分自費系組，不列入確診考生可申請、分發校系。

至於學測缺考的確診考生若採繁星推薦管道入學，王文俊表示，考生「在校學業成績全校排名百分比」達到志願校系當學年度繁星推薦錄取標準，並提交自傳、讀書計畫及高中3年在校成績，經所屬高中依推薦原則推薦，由招聯會轉送志願校系審查，補救措施的放榜時間則延後與繁星推薦第8類學群相同，一經錄取無論放棄與否，如同時有申請入學補救措施志願校系則不予分發，若經錄取未放棄，不得參加分發入學，包括分發入學補救措施也是。