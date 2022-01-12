天津市人大官網今天（12日）發布：鑒於近日天津市突發新冠肺炎疫情，為做好疫情防控工作，切實保障人民群眾生命健康安全，根據天津市第十七屆人民代表大會常務委員會第三十次會議授權，天津市第十七屆人民代表大會常務委員會第七十九次主任會議決定：適當推遲召開天津市第十七屆人民代表大會第六次會議，具體開會時間由天津市人民代表大會常務委員會主任會議另行決定。
此前，1月7日政協天津市第十四屆委員會常務委員會第二十一次會議決定，政協天津市第十四屆委員會第五次會議於2022年1月16日召開。鑒於近日天津市突發新冠肺炎疫情，為全力做好疫情防控工作，切實保障人民群眾生命健康安全，根據政協天津市第十四屆委員會常務委員會授權，政協天津市第十四屆委員會第六十三次主席會議決定：適當推遲召開政協天津市第十四屆委員會第五次會議，具體開會時間由政協天津市委員會主席會議另行決定。
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