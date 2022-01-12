立法院內政委下午在彰化縣議會新會館舉辦「彰化縣升格整備座談會」，立委、議員民代和各工商代表都踴躍出席，「萬眾一心」不分黨派，達到空前一致的共識，齊聲要求盡速優先讓彰化升格第七都。（吳敏菁攝）

立法院內政委下午在彰化縣議會新會館舉辦「彰化縣升格整備座談會」，立委、議員民代和各工商代表都踴躍出席，「萬眾一心」不分黨派，達到空前一致的共識，齊聲要求盡速優先讓彰化升格第七都。（吳敏菁攝）

立法院內政委員12日地方考察彰化升格整備情形，下午在彰化縣議會新會館舉辦「彰化縣升格整備座談會」，立委、議員民代和各工商代表都踴躍出席，「萬眾一心」不分黨派，達到空前一致的共識，齊聲要求盡速優先讓彰化升格第七都，能不能升格都給理由，給時間表，不要「拖延戰」。

立院內政委員召集人立委林為洲表示，彰化縣各界關心升格和審議情形，座談會參與人數空前踴躍，不分黨派，各業都很期待，已經達成共識，目前能不能升格有兩關，內政部要成立審議小組或是委員會，專家、學者要審議通過，再送行政院，經院會通過，才會核定，現在是跟時間賽跑，督促內政部要緊快成立審議委員會，有效率做好審議工作送行政院。

再者就是期待行政院，法令規定最長審議時間是6個月內，但要再2022年能適用，要提高審核效率，行政院如果接到內政部的審議結論，要再有效率日的前提下，盡快審議完成。

彰化縣長王惠美表示，各黨派一起關心彰化升格，彰化125萬以上人口，且在歷史上、產業上都有極大貢獻和潛力，期待案件送到內政部，指導彰化縣政府，盡速升格，彰化升格已經錯過，上一波如果能升格，彰化一定不只這樣，期待這個機會盡快讓彰化升格，北部已經有台北新北桃園3個直轄市，南部有高雄、台南兩個直轄市，獨獨中部地區只有台中，彰化升格，將與台中成為雙引擎，平衡、帶動北中南區域發展。

會後，林為洲接受訪問也指出，竹竹合併是林智堅去年9月拋出的議題，民進黨去年12月在立法院還想要強行修法實施，被轟後才交付委員會審查，但現在竹竹卻反而拒絕對話了，舉辦公聽會，林智堅身為縣市首長，不願參與討論，主管機關內政部長徐國勇也不出席，其實修法也可以，但現在民進黨「明推暗擋」，失去對話的機會，實在很可惜，應該像彰化縣這樣舉辦座談會，一起公開來討論，縣長、議長，不分黨派、產業界都一起參加，公開討論。