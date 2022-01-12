桃園機場群聚確診案例連環爆，指揮中心挨轟直到出現群聚、病毒進入社區後，才以指導者的姿態到桃機視察，國民黨台北市議員王鴻薇12日痛批，這些官員要外界別說第一線人員是破口，但出大事之後才大張旗鼓到現場指出28個感染熱點、205個缺失。「請問Omicron在全球大流行是這兩天的事嗎？之前指揮中心有要求桃機提出防疫計畫？有去視察嗎？」

王鴻薇質疑，指揮中心一直說要把病毒阻絕於境外，但中央本周之前有去會勘過嗎？有協助或指導防疫規劃嗎？「沒有，你們不聞不問，過去1年衛福部就只有幫桃機教育訓練2次，連桃機人員都感嘆根本被指揮中心放生，防疫靠自己摸索！」

王鴻薇怒批，現在出事了，又開始找人背鍋了，華麗地組一個護理台灣隊，指出28個感染熱點、205項缺失，說人家缺乏感控觀念、使用防護裝備或清消方式錯誤。這些問題，過去也曾經有入境的民眾提過了，指揮中心有檢討過嗎？有改善嗎？

王鴻薇表示，桃機主管，多數都是民航局或交通出身，原來沒有防疫專業，指揮中心怎麼好意思把責任都丟到他們身上，你們指揮中心是在指揮假的嗎？就連之前大家一直講到沒力的入境普篩，指揮中心也是死都不肯做，昨天才開始普篩，然後一天就篩出31個陽性，請問，那之前到底放進多少感染源，讓桃機人員曝露在染疫風險之下？桃機應該才要向指揮中心究責吧！