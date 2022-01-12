拚了！距農曆春節僅剩半個多月，各家銀行的新春網購加碼優惠也相繼出爐，其中，兆豐銀行更優惠大放送，回饋率直衝23％，目前為全體國銀回饋率最高，其他包括合庫、華銀、聯邦等銀行，在五大通路的最高回饋率分別為11.3％、8.5％以及12％；此外，對實體量販通路，包括家樂福、愛買、大潤發、小北，兆豐一樣放送最高10％回饋。

新春長假原本就是網購旺季，加上現在正值新波疫情來襲，疫情升溫之下金融業者因此認為今年的網購商機可能更甚去年，而兆豐銀此次一口氣祭出了10％的「新春加碼」，使回饋率跳升到23％，除了在MOMO、PC HOME、蝦皮、奇摩、東森購物等平台的滿額最高回饋一律10％之外，再加上新春特別加碼，因此使回饋率拉高至23％。

兆豐銀對此指出，春節大檔將至，網購電商已陸續推出年節特惠，發卡行同樣蓄勢待發，目前包括兆豐、合庫、華南及聯邦等都與知名網購推出刷卡優惠，如合庫與蝦皮推出滿額最高回饋8.3％，搭配iCash聯名卡3％等於最高可獲得11.3％；聯邦與PChome線上購物合作10%回饋，搭配賴點卡2%共可抱回12％；兆豐銀行則與五大網購推出滿額最高10％回饋，搭配e秒刷再拿3％外，今年再特別加碼春節10％優惠，等於讓卡友最高可抱回總計23％，等於購物打77折，相當划算。

鑑於防疫已改變民眾消費行為，越來越多人習慣透過網購減少實體接觸，尤其虎年將至，各家電商無不卯足全勁搶攻年節商機，兆豐銀則對此表示，倘若以「e秒刷」網購卡回饋，還可多加3％，並同步與momo、Yahoo購物中心、東森購物、PChome線上購物及蝦皮推出單筆分期滿6千送450、滿2萬2送1千8、滿1萬5送1千5的滿額禮，加上特別加碼的新春特惠10％回饋，喜愛網購的民眾除了有最高23％回饋可賺，還有分期滿額禮可享。

此外，對於四大量販通路，兆豐一樣祭出最高10％回饋；對此兆豐銀表示，四大量販包括家樂福、愛買及大潤發以及小北百貨，前三家刷兆豐任一信用卡單筆滿5千即可送100、單筆分期滿8千則可送200，達門檻後即可在現場實體門市兌換禮券，相當方便；而小北百貨門檻更低，刷兆豐卡單筆滿666元登錄就送66元，回饋一樣高達10％，相當適合想「小額簡單」採買的民眾。