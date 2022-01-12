國發會今（12）日指出，公用事業費率占CPI權重近20％，各部會已採行凍漲水、電、燃氣、汽柴油價格，穩定公路汽車費率、維持民生用品價格平穩等六項措施，有助於平穩物價，也籲請業者不要囤積居奇，不要漲價，以讓民眾過個好年。

國發會經濟發展處長吳明蕙表示，行政院穩定物價小組密集開會以掌握情勢，各部會正如火如荼進行穩定物價工作，盼望業者不要恣意哄抬物價，囤積居奇，並且儘量在春節這段期間不要漲價，以讓國人安心過年。

吳明蕙表示，像水、電、燃氣、汽油等所有公用事業費率占消費者物價權重近20％，政府已採凍漲、緩漲等措施，相信對穩定物價可以發揮一定的作用。

國發會綜整了近期各部會採行的穩定物價六項措施，包括：第一、 公用事業費率凍漲：電及桶裝瓦斯於三月底前不調漲，水持續凍漲、天然氣一月持續凍漲，汽柴油農曆春節期間只跌不漲。第二、 穩定交通客貨運費價格：公路、市區汽車客運費、汽車貨運費、公共自行車、航空國內線客貨運價、海運國內離島航線運價等運費價格不調漲。第三、 平穩健保給付藥品價格：確保不漲價。第四、 維持民生用品價格平穩：台糖小包裝沙拉油、糖維持價格不變。台灣菸酒所生產的泡麵、米酒、料理酒、啤酒也均無調漲計畫。中油自營加油站洗車服務維持優惠價格。農委會也協調蛋商充分供應消費者需求，春節前蛋價應可持穩。第五、 國內肥料供應無虞，請各界安心。第六、 針對受疫情影響的事業，政府補貼基本工資調漲的人事成本，籲業者維持不漲價。