中國人民銀行12日公布，2021年12月新增貸款人民幣（下同）1.13兆元，遜於市場預期的1.25兆元。2021年全年新增貸款19.95兆元，年增3150億元。12月底，人民幣貸款餘額192.69兆元，年增11.6％，年增率分別比11月底和2020年同期低0.1個和1.2個百分點。

2021年12月底，廣義貨幣（M2）餘額238.29兆元，年增9％，增速比11月底高0.5個百分點，比2020年同期低1.1個百分點。狹義貨幣（M1）餘額64.74兆元，年增3.5％，增速比11月底高0.5個百分點，比2020年同期低5.1個百分點。流通中貨幣（M0）餘額9.08兆元，年增7.7％。

2021年12月人民幣存款增加1.16兆元，月底人民幣存款餘額232.25兆元，年增9.3％。2021年全年人民幣存款增加19.68兆元，年增323億元。

2021年12月，社會融資規模增量為2.37兆元，比2020年同期多7206億元。2021年社會融資規模增量累計為31.35兆元，比2020年少3.44兆元。