（進口包裹示意圖。圖／林昱均）

財政部關務署12日表示，泰國、歐洲義大利及北馬其頓近日陸續發現非洲豬瘟，尤其最近為春節期間，海關將加強查驗來自疫區等高風險國家貨物、郵包及旅客行李。

關務署指出，海關自2020年8月24日至2022年1月10日，查獲並經防檢局確定為豬肉製品計527件569.489公斤。

以運輸管道區分，郵包查獲437件418.882公斤最多，其次為空運快遞貨物查獲52件131.897公斤。

若以查獲來源地區分，則以中國大陸與香港查獲304件268.976公斤最多，其次為泰國查獲94件94.974公斤。查獲物品以豬肉香腸、月餅等含豬肉烘培製品及炸豬皮為大宗。

關務署強調，海關近三年來於中秋及春節前查獲豬肉製品件數及數量均明顯增加，且已連續查獲3件泰國進口郵包夾藏豬肉香腸，移送防檢局檢驗確認帶有非洲豬瘟病毒。為因應疫情威脅加劇，海關持續與中華郵政合作將泰國、越南及中國大陸等自疫區等高風險來源地進口郵包分流查核，落實執行100％X光檢視，並於春節前加強郵包查驗比率，如查獲豬肉製品等應施檢疫物，均移送防檢局依動物傳染病防治條例相關規定處分。

民眾若收到郵遞寄送輸入的應施檢疫物，應即送交防檢局及其轄區分局銷毀，未送交者將依動物傳染病防治條例第45條規定，處以新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。請勿以身試法，全民共同守護農畜產業。