得益於美股隔夜的上漲，歐股周三早市上升。美國聯準會主席包威爾(Powell)在國會的證詞沒有如預期的鷹派，美股隔夜揚升，亞洲主要股市周三普遍走高。

追蹤全球股市走勢，周三泛歐Stoxx 600指數早盤漲1.19點或0.24%，為484.22點，暫為連二漲。聯準會主席指出，美國經濟已經準備好貨幣政策的收緊，但是可能需要數個月的時間才能決定縮減聯準會9兆美元的資產負債表(縮表)。

礦業股上漲2%。中國工廠出廠價格的通膨資料顯示，中國有更多空間進行寬鬆貨幣政策。歐股科技股上揚，為連二漲。

荷蘭科技公司飛利浦暴跌11.1%。由於零件短缺和呼吸器產品召回問題，該醫療技術公司公布第四季核心獲利大跌40%。

法國雲端運算公司OVHcloud上漲4.2%。該公司公布第一財季營收升13.9%，並且公司正走在實現全財年目標的路途上。

美國將在周三稍晚公布通膨數據，投資人正密切關注中。