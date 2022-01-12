明基醫公開收購康科特股權期間即將於1月17日下午3:30屆滿截止，明基醫提醒康科特股東把握最後三日，採取臨櫃申請、電話申請及電子網路申請應賣三種方式之一參與應賣。明基醫日前已公告公開收購條件成就，預計屆滿日後第5個營業日以內辦理交割及收購對價支付事宜。

明基醫以每股現金新台幣18元公開收購康科特股權，預定之最高收購數量為5000000股，約康科特已發行(含私募增資)普通股股份總數之15％。

康科特為專業醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區醫院與專科醫院經營管理完整配套服務與醫療設備耗材的供應等，特別深耕於銀髮醫療照護相關科別。此次公開收購之目的，除可增加明基醫的投資收益之外，藉由雙方結盟後，明基醫將跨入專科醫院之通路與專業醫療管理領域，未來結合雙方產品開發與專業醫療服務互補之優勢，提供更優質的醫療產品與服務。藉由雙方共享業務及營運各項合作，提升競爭優勢，以發揮更大的經營績效。