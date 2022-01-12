天然氣第三接收站外推方案12日進行第二次專案小組環差審查，由於三接外推方案較現有替代方案外推455公尺，並且移動冷排水出口，減少對沿岸的影響。不過環評委員認為，外推方案對於環境影響仍大，尤其是漂沙對於關心藻礁影響，要求中油補件後續再審。經濟部說，減碳增氣的時程相當趕，已經責成中油在最短時間內補足資料。

開發單位中油表示，這次外推方案是以藻礁保護最大化及供電影響最小化兩大前提下提出，其中工業港再外推455公尺，離岸1.2公里，完全避開潮間帶藻礁，航道及迴船池不浚挖，取消原 21公頃外海填區 ，不破壞海床下礁石，另外來自工業港內取水做為氣化海水源，氣化後再將冷排水排入工業港內，減少對沿岸影響。

環團在場外抗議，要求在環差通過之前，中油應該要立即停工。環境律師張譽尹認為，三接外推方案過關前海域工程應該要先停工，必須依照環差通過內容再進行施工。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政說，政府應該信守三接不浚挖、不造地及不破壞生態的公投承諾，過去在公投說明過程中就提到外推方案沒有漂沙淤積問題，因此未來工業港區就不能以清淤名義進行浚挖等工程。