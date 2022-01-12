美國聯準會（Fed）即將啟動升息，壽險業可能再掀國外投資熱，但據金管會統計，到2021年11月為止，已有兩家壽險公司的國外投資加上國際板債券部位，逼近法定滿水位，也就是大概只剩下可運用資金的1~2％左右，可以再加碼國外或國際板債，另外有七家公司是比重稍高，大約還有3~5％的加碼空間。

據金管會統計，到去年11月底，壽險業不含外幣保單的國外投資有新台幣13兆8655億元，約占可運用資金的46.65％，比前年底增加約7840億元，比起極盛時期一年增1~2兆元國外投資，已算「收歛」很多，主要是部分大型壽險公司國外投資額度有點吃緊，二是近年不是台美利差大，就是新台幣獨強，造成避險成本高，壽險公司海外投資腳步也有放緩。

但因為海外投資腳步放緩，少了壽險「大戶」匯出的反向力量，外資加台商匯入資金，就讓新台幣匯率續強，也因此中央銀行有建議金管會可考慮適度放寬國際板或國外投資額度，以減緩新台幣升值的壓力。

若美國開始升息，壽險公司愛的美債利率上揚，資金自然會再匯往國外投資，只是在國外股票大漲下，有些大型壽險公司國外投資額度已接近滿水位，有些只能靠保費增加才有新的投資額度，有些還有約新台幣千億元。

原本國際板債券投資並無上限，即可不計入海外投資限額，對部分國外投資額度吃緊的壽險公司有極大助益，但在2019年金管會在立法院要求下，設下國際板加計國外投資不得逾各公司已獲准國外投資額度的145％，即最高不逾可運用資金的65.25％。

據金管會統計，到去年11月底已有兩家超過140％，介於130~140％之間有七家，剩下13家則是在130％以下，由於外商壽險公司有國外總部，多半不愛海外投資，所以高水位的多是本國壽險公司，資金部位也相對較大；也就是說，就連國際板，也有壽險公司額度已吃緊，可投資空間不大。