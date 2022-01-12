新年將至，即使年終獎金不如預期，遠東商銀建議，趁著過年好運氣，將年終獎金當作錢母，利用Bankee社群銀行數位帳戶，搭配遠銀Bankee傳授的斜槓線上分行經理經營管理術，就能錢滾錢，用小錢生大錢，月月幫自己加薪。

遠東商銀表示，Bankee社群銀行針對線上分行（社群圈，非事實上的分行）進行數據分析，與去年同期相比Bankee線上分行數年成長10倍，目前已擴展超過1萬7千家線上分行，其中最大分行人數已超過2.5萬人。要成為線上分行經理（圈主，非事實上分行經理），只需登入Bankee APP一個按鈕，即可分享個人推薦碼，24小時、365天隨時隨地都能經營自己的線上分行，成為斜槓線上分行經理，運用豐厚的回饋機制，輕鬆為自己的社群變現，持續增加被動收入，最高每月可為自己加薪超過1萬元。

遠東商銀指出，對於線上分行的經營管理術，以個性內向的Bankee線上分行經理「漢克探索中」為例，他與遠銀分享其經營之道說：「當時我了解到Bankee社群銀行的機制時，我問自己的第一個問題，不是怎麼推薦給朋友，而是先了解自己是鋼鐵型人格，擅長做資訊搜集及彙整比較，很喜歡分享自己的親身經驗。

「於是我開始利用下班時間，探索省錢、理財及 賺錢三大主題，並且開始將探索的過程記錄下來，創立了〈漢克探索中〉部落格。我成為Bankee會員約11個月，加入我的線上分行會員數近1900人，現在的我會員等級已是13等級，推薦人個人存款優惠利率額度500萬元內可獲2.6％活存利率，也就是說我至少可以領到13萬元的年息。」

「相同的存款，領到的利息是一般活存的17倍以上，有這樣的額度，當然怎麼樣都要把錢搬進去，慢慢在這裡累積到了第一桶金，也讓後續的投資規劃更無後顧之憂。現在我都把Bankee當作我的金錢中繼站，拿到錢就先存入Bankee，利息開始生生不息。」

另一位線上分行經理分享說：「我的線上分行有26個會員，全部都是我的家人、朋友跟親戚，當初純粹只是想跟大家分享，一起拿2.6％優利，後來發現自己的朋友在他的Bankee數位存款帳戶裡，存了300萬元作為投資基金，立刻讓我晉級到推薦人個人存款優惠利率額度15萬元內2.6％活存利率，我立刻把額度存好存滿，有一種公務員領優惠存款利息的感覺。」

遠東商銀強調，Bankee社群銀行的線上分行規模大小不一，有大型、中型、小型，也有只有2人的迷你型線上分行，如推薦人個人存款優惠利率額度達到50萬元內2.6％活存利率，年息至少可領1萬3000元，可謂不無小補，平均下來等於每月可免費享用一頓千元大餐。

Bankee以平台經濟為核心，將「共創、共享、共好」的因子深植於產品設計的流程中，改變傳統銀行與客戶的單向關係，幫助客戶實現社群變現。透過APP推薦分享機制，秒成為斜槓線上分行經理，與Bankee社群銀行長期、穩定共享分潤，持續為自己增加被動收入。