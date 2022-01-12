美國聯準會（Fed）主席鮑爾國會聽證中鷹氣未再加強，緩和市場情緒，美股啟動上攻，12日台股雖偏震盪但收紅，外資也回頭並擴大買超，加上出口商拋匯，激勵新台幣重返升勢，終場收在27.668元，升值1.6分，台北外匯經紀公司成交量9.88億美元。

外匯交易員表示，鮑爾聽證中針對升息及縮表的基調不變，並未釋出更強硬的態度，使得金融市場暫鬆一口氣，美股由科技股領漲，四大指數齊揚，但台股相對震盪，開高後走低在平盤上下游走，最後靠台積電等權值股及塑化股撐盤，收漲87點至18375點，外資匯入並擴大買超127億元，還有出口商年終拋匯需求仍進場，激勵新台幣走升，盤中最高來到27.645元。

外匯交易員認為，美國通膨壓力沈重不變，看來Fed鷹氣恐難消散，若3月正式啟動升息，且如市場預期的全年升4次，屆時股市仍將有所反應，尤其外資匯出回防效應，新台幣將有一波貶勢。但出口表現亮眼，出口商拋匯需求提供一定的支撐，新台幣短線來看，至少在農曆年底前不致大跌，應是續為區間整理格局居多。