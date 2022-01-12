國民黨從四大公投、中二立委補選、罷昶等選舉一路輸到現在，對未來的縣市長選舉和2024年大選是否有影響？前立委沈富雄今(12日)在廣播節目中分析藍營2024選情，而他的言論也讓主持節目的資深媒體人黃暐瀚嚇了一跳。黃暐瀚認為，沈富雄暗示的人選，有可能是新北市長侯友宜，但他也發現侯友宜的3個問題，且侯當下要先面對是2022年的選戰。

黃暐瀚今天在臉書上表示，「找沈富雄大老來我的節目，原本要談的，並不是2024的話題」。不過一碰政治，大老馬上語出驚人！他說，「馬英九之後，國民黨內外省人要當選總統的機率，為零」！

黃暐瀚指出，沈大老特別強調，是「國民黨內」；如果是民進黨，提了一個外省第二代、第三代，未必不能贏。但國民黨不行，如果是「外省人」選總統，就不會贏。這話講完，2024等於「沒什麼選擇」了。

黃暐瀚認為，沈富雄最看好的2024藍營總統候選人可能是侯友宜。不過，侯友宜的問題出在：

1、外省藍，對他無法諒解，難得支持。

2、年底若選新北市長連任，選上之後，如何「落跑」？

3、年底若「不選」新北市長，一年半的時間，如何「維持聲量」，獲得「黨內提名」？

所以，先不用管侯友宜選不選2024，眼前的問題是，侯友宜選不選2022？選不選得贏2022？