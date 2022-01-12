南韓疾病管理廳12日表示，上周赴美國拉斯維加斯參加國際消費電子展覽會（CES）後返韓的人員中累計發生70多例新冠確診病例，預計染疫人數字還將隨著調查進一步開展而增加。

消息來源稱，其中包括20名三星電子員工，6名SK集團員工。

隨著海外入境人員感染Omicron變異株的病例不斷增加，預計原定於2月3日到期的入境人員一律隔離10日等防控措施還將繼續延長。