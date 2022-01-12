赴美參展CES 南韓70餘人染疫 17:392022/01/12 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓疾病管理廳12日表示，上周赴美國拉斯維加斯參加國際消費電子展覽會（CES）後返韓的人員中累計發生70多例新冠確診病例，預計染疫人數字還將隨著調查進一步開展而增加。 消息來源稱，其中包括20名三星電子員工，6名SK集團員工。 隨著海外入境人員感染Omicron變異株的病例不斷增加，預計原定於2月3日到期的入境人員一律隔離10日等防控措施還將繼續延長。 香港隔離酒店難搶 單日破200人赴口岸「闖關」深圳 侯友宜視察賣場防疫 暫停試吃 #人員 #CES #南韓 #還將 #入境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機感染管控 驚爆205項缺失 04:102022/01/11 焦點要聞 竹市消防捕蜂捉蛇 2月起委外 04:102022/01/12 地方新聞 Omicron蔓延大陸 形成雙傳播中心 04:102022/01/12 產業財經 日本邊境管制擬延長至2月底 放寬外籍家屬等入境 09:242022/01/11 國際 全球第五國 高端疫苗獲泰國認可 04:102022/01/12 產業特刊 英特爾砸重金 在台搶人才 04:102022/01/12 財經要聞 美未列高風險國 柯文哲：長程航班入境做PCR「中央拐個彎解決」 16:422022/01/12 政治 長程線好毒！今早4航班15人確診 王必勝：陽性率偏高 11:102022/01/12 生活 長程線入境普篩 揭驚人數據 王必勝：比想像的高 10:192022/01/11 生活 海納百川》文在寅與蔡英文的五大共通點（劉順達） 12:522022/01/12 海納百川 中階技術人力 缺工逾13萬人 04:102022/01/12 財經要聞 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 台晶片一哥打爆美巨頭 下一波決戰武器曝光 - 財經 王力宏遭控闖豪宅 監視器照藏「恐怖細節」房產專家：毛骨悚然 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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