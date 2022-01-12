高雄黃姓男子酒駕造成一家四口天倫夢碎，也讓蔡英文總統臉書一度被憤怒網友灌爆。民進黨今天召開中執會，兼任民進黨主席的蔡英文總統要求行政部門及立法部門應該立刻處理，讓相關法令能夠更完善。

高雄黃姓男子上個月26日酒後開BMW，撞上林姓男子一家四口，造成林妻死亡，林男與二名女兒重傷，引發各界撻伐，要求修法重懲酒駕，蔡英文臉書也被灌爆，要求蔡英文站出來說話。

據了解，蔡英文今天在中執會對此議題相當重視，多位中執委也要求加速推動「道路交通管理處罰條例」修法重懲酒駕。

民進黨中執委、立委王定宇也透露，酒駕議題在會中討論很長時間，無論立委還是地方中執委等對於酒駕都特別關注，認為除了重罰也要事前的預防。蔡英文則要求行政部門、立法部門應立刻處理，讓相關法令能更完善。

由於2018年九合一選舉，民進黨派系大亂鬥成敗選主因之一，民進黨中執會今天也通過「2022直轄市長選舉提名候選人徵召辦法」，授權選對會必要時得成立「直轄市徵詢或協調小組」，協助進行協調等相關工作。

辦法中也明訂，擬爭取提名者不得互相攻訐，不得傷害民進黨形象，違者不列入可能的提名名單，情節嚴重者並將予以處分。

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