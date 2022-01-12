又到了歲末年終之際，不少公司都會舉辦尾牙，以慰勞辛苦一整年的員工，其中大家最期待的就是「抽獎」活動。命理專家小孟老師在臉書粉專發文，點名5大星座的偏財運最旺，最有機會在尾牙奪得大獎，另外穿著「黃色」衣物，也可以為自己增添好運。

第五名：水瓶座

2022年木星落入水瓶座的財帛宮，所以上半年對你們來說，能夠小錢源源不絕、積少成多，偏財運也相對提升，中獎機率大，所以在尾牙上很有機會出風頭，但理財還是得靠自己，只要妥善規畫並好好執行，相信財富、事業都能得償所願。

第四名：射手座

射手座在這段期間的偏財運很好，很有機會獲得意外之財，如果參加尾牙，中獎機率絕對比別人還高，雖然中大獎可能有點難度，但小獎一定不會缺席，記得抽獎時只要大吼一聲，就可以得到財神眷顧。

第三名：雙魚座

2022年木星落入雙魚座的命宮，可以突破困境、越走越順，將會是幸運的一年，在尾牙雙魚座擁有某種程度的好運，中獎機率很高；除此之外，在投資理財方面也會藉由經驗換來專業，看懂投資的時機和方向，就連買彩券也能靠人際關係獲得好運。

第二名：金牛座

金牛座在今年偏財運很旺，尾牙上很有機會能贏得大獎、博得好彩頭，另外你們的正財運也不錯，若是有自己的事業，或者靠業務打拚的族群，在2022年將會名聲遠播，很多人都認識你們，有名也有利，錢財自然就能賺進口袋。

第一名：天蠍座

木星落入天蠍座的偏財宮，因此你們的偏財運最為旺盛，如果有參加尾牙的話，中獎機會非常高，而這股偏財運將會持續整個上半年，同時也有很好的貴人運，幫助你們賺取偏財。但千萬不能因此就什麼事都不做，最好可以開始學習理財或從事副業，一筆一筆小錢累積起來，也是很可觀的！

小孟老師還建議，今年參加尾牙時可以穿著「黃色」衣物，抽獎時則要冥想老虎咬錢，就有機會在虎年中大獎。