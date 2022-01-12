農曆年節將至，台南市議會議長郭信良連續第19年結合議員及善心團體，共同募集價值將近250萬元的物資，將於16日上午9時至11時30分，同步在各議員服務處發放，希望讓3200戶低收入戶及獨居老人過個好年。

郭信良指出，他與立委陳亭妃及議員周麗津、蔡旺詮、陳怡珍、吳通龍等人，長期受到市民的支持，為了回饋社會，今年是第19年結合善心團體，購買白米、乾拌麵、衛生紙等民生物資及生活用品，並以感恩的心濟助近3200戶低收入戶。

郭信良還強調，全市低收入戶有9600多戶，希望藉此拋磚引玉號召善心人士捐助更多物資後，可以擴大辦理賑米活動。

郭信良也特別感謝登陸愛心會、好帝一食品、統亞電子、喬登全日式髮型連鎖、肯尼士有限公司、天保生物科技、綠農電科、砂崙社區發展協會、靈鷲山佛教基金會、小仙女百貨、祺乃特公司等善心企業及團體發揮大愛，才能連續19年辦理如此有意義的愛心賑米活動。

其中，成立於2003年的登陸愛心會，長期從事弱勢族群喪葬收埋棺木塔位救濟事宜，行有餘力就賑米助貧，19年來已濟助發放5000多萬元善款，收埋近395位獨居老人或無助遊民，濟助棺木710具，發放喪葬補助1500多萬元，賑米近36萬5000斤，發放物資近2600多萬元。