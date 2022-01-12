綜合CNN新聞網、英國廣播公司（BBC）、「衛報」（The Guardian）外國媒體報導，來自非洲的英雄老鼠馬加瓦(Magawa)傳出過世消息，終其一生都在幫助掃雷工作，是史上第一隻獲得金牌殊榮的老鼠。

專門訓練非洲巨鼠 (Gambian pouched rat)檢測地雷工作的非營利組織APOPO，於周二(11)宣布馬加瓦逝世，沉痛的說道:「上周牠一如往常熱情的玩耍，不料周末開始步伐緩慢、變得很愛睡覺，對喜歡的食物也沒什麼興趣。」

「馬加瓦奉獻自己拯救無數的生命，我們所有人都感謝牠，牠是我們最棒的英雄。」APOPO悼念馬加瓦表示。

Did you know that Cambodia has the highest number of disabled people per capita in the world? APOPO’s HeroRATs are working hard everyday to clear landmines and return safe land to the communities.



Read more about our activities in Cambodia https://t.co/yUg72XAuXg pic.twitter.com/jkX92yS0vX — APOPO (@HeroRATs) January 8, 2022

2013年，馬加瓦誕生在坦尚尼亞索科因(Sokoine)農業大學，在此接受培訓，三年後前往柬埔寨暹粒展開掃雷生涯。

直到去年6月才退休的馬加瓦，職業生涯都在幫助柬埔寨清掃將近7萬坪土地埋藏的地雷，相當於42座足球場的大小，總計發現了100多枚地雷和其他爆裂物。

2020年，英國一家獸醫慈善機構(People's Dispensary for Sick Animals，簡稱PDSA)頒發金牌獎座，以紀念馬加瓦不惜犧牲生命奉獻的豐功偉業。這項金牌獎座僅有30隻動物拿到，根據PDSA官網上公布的名單，唯獨一隻老鼠獲獎就是馬加瓦，其他20幾隻動物都是狗狗。