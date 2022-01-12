綜合CNN新聞網、英國廣播公司（BBC）、「衛報」（The Guardian）外國媒體報導，來自非洲的英雄老鼠馬加瓦(Magawa)傳出過世消息，終其一生都在幫助掃雷工作，是史上第一隻獲得金牌殊榮的老鼠。
專門訓練非洲巨鼠 (Gambian pouched rat)檢測地雷工作的非營利組織APOPO，於周二(11)宣布馬加瓦逝世，沉痛的說道:「上周牠一如往常熱情的玩耍，不料周末開始步伐緩慢、變得很愛睡覺，對喜歡的食物也沒什麼興趣。」
「馬加瓦奉獻自己拯救無數的生命，我們所有人都感謝牠，牠是我們最棒的英雄。」APOPO悼念馬加瓦表示。
2013年，馬加瓦誕生在坦尚尼亞索科因(Sokoine)農業大學，在此接受培訓，三年後前往柬埔寨暹粒展開掃雷生涯。
直到去年6月才退休的馬加瓦，職業生涯都在幫助柬埔寨清掃將近7萬坪土地埋藏的地雷，相當於42座足球場的大小，總計發現了100多枚地雷和其他爆裂物。
2020年，英國一家獸醫慈善機構(People's Dispensary for Sick Animals，簡稱PDSA)頒發金牌獎座，以紀念馬加瓦不惜犧牲生命奉獻的豐功偉業。這項金牌獎座僅有30隻動物拿到，根據PDSA官網上公布的名單，唯獨一隻老鼠獲獎就是馬加瓦，其他20幾隻動物都是狗狗。
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